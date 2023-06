Omicidio-suicidio a Roteglia, fissati i funerali dei due coniugi

Sono stati fissati i funerali dei coniugi Paolo Ravazzini, 62 anni e Rosa Moscatiello, 60 anni. Lunedì scorso all’alba, il marito ha ucciso la donna nella loro abitazione di Roteglia di Castellarano per poi lanciarsi dal tetto togliendosi la vita. Una tragedia che sarebbe stata dettata dall’esasperazione: la moglie era malata da tempo. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo non riusciva più a gestire la donna – seguita dal centro di salute mentale per alcuni problemi psichici – negli ultimi tempi. Da qui sarebbe scaturito il folle gesto. La camera ardente di Rosa e Paolo (insieme nella foto) sarà allestita martedì, dalle 8, nella casa funeraria della croce verde a Reggio. Mentre i funerali si terranno alle 14 dello stesso giorno partendo dalla camera ardente per per la chiesa parrocchiale di Roteglia di Castellarano. Infine, si proseguirà per il cimitero di Sant’Ilario dove saranno tumulati.