Omicidio-suicidio al Cerreto. Disposte le autopsie sui corpi. La famiglia: "Gesto inspiegabile"

"Sono sconvolta. Tutto quello che è accaduto è impensabile...". Carmen – sorella di Gianni Dughetti, il 66enne che martedì mattina prima ha ammazzato la madre Silvana Bucci, 83 anni, e poi si è tolto la vita buttandosi negli schiocchi del Secchia lungo la Statale del Cerreto – è distrutta dalla doppia tragedia familiare. E non si dà pace. "Sono anni che vivo in Trentino (dove fa la maestra di sci, ndr), però quando trovavo un po’ di tempo libero, andavo sempre a Cervarezza dove ho la mia casa – racconta – Ho sempre mantenuto i contatti con i miei fratelli e mia madre. Ci siamo sempre tenuti in contatto telefonico. Con Gianni ci sentivamo quasi tutte le sere, parlavamo anche della loro salute, ma non mi hanno mai manifestato preoccupazioni di alcun genere, ero abbastanza tranquilla. Non riesco a convincermi di quello che è accaduto, in questo momento mi sento confusa, scusatemi...".

Lacrime per una doppia tragedia incomprensibile per tutta la montagna ancora scossa da quanto accaduto. I giornali ieri sono andati a ruba in tutto il crinale. Gli abitanti, dal carattere schivo e riservato, ma allo stesso tempo generosi e di cuore, hanno poca voglia di parlare. Tutti attanagliati dal dolore nei bar, nei negozi e per le strade dei paesi. E soprattutto con grande rispetto – lo stesso invocato dal sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti – non vogliono giudicare.

Per gli amici e i conoscenti di Gianni, definito un bravo lavoratore impegnato nell’attività dell’edilizia artigianale e nello sport (per anni ha allenato diverse generazioni di ragazze nelle squadre di pallavolo della montagna), è stato un gesto inspiegabile e lontano dal suo modo di pensare, lui che aveva un carattere dolce e buono. Ma qualcosa evidentemente non andava, come dimostrano anche i bigliettini trovati dai carabinieri nel pomeriggio dopo il folle gesto, nei quali aveva scritto e manifestato tutto il suo disagio per una situazione che era diventate pesante a casa e in famiglia.

Gianni era molto legato a sua madre al punto che non voleva lasciarla sola a soffrire, forse pensando anche al dolore ipotizzato per la sua morte. L’uomo in questi ultimi anni aveva subito due interventi ad un’anca senza risolvere il problema con qualche difficoltà per il lavoro. Recentemente la mamma Silvana aveva avuto una frattura al femore, seguita con amore da Gianni anche alla Rsa, e che sembrava superata.

Sorpreso Claudio Bucci, personaggio politico della montagna e primo cugino di Silvana: "Era un po’ di tempo che non ci incontravamo, non avevamo una grande frequentazione e poi lei so che ultimamente girava poco. Non conosco le ragioni di questa terribile scelta, forse alla base c’era la depressione per la situazione familiare, aveva la badante per la mamma".

Un dramma di esasperazione che sta portando tutta la comunità dell’Appennino a riflettere.

Il professor Domenico Galassi, già preside della scuola media di Busana è sconvolto: "Non so cosa lo abbia spinto a fare un simile gesto, forse sapranno di più i vicini di casa. Per me era un bravo uomo, non ho mai avuto che potesse stare male per un qualcosa che aveva dentro, era una persona tranquilla. La notizia mi ha veramente addolorato, non sapevo cosa pensare. A Cervarezza siamo rimasti tutti stupiti per un evento che ha creato un grosso dispiacere, nessuno di noi sa trovare una giustificazione a questa tragedia. Non siamo riusciti a comprendere quello che Gianni, uomo buono e apparentemente tranquillo, covava segretamente nell’animo".