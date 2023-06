Omicidio suicidio Reggio Emilia, vicini sconvolti davanti al cadavere: "Una tragedia dell’esasperazione"

Reggio Emilia, 13 giugno 2023 – “Questa è una tragedia dettata dall’esasperazione...". Non hanno dubbi i vicini di casa di Giampaolo Ravazzini e Rosa Moscatiello. Si affacciano sul piccolo rio che attraversa il borgo e che delimita proprio la casa dell’orrore dai loro cortili. Tutti assiepati, guardano attoniti le operazioni dei carabinieri, col cadavere di Paolo che giace a terra coperto da un lenzuolo bianco. Poco dopo arrivano anche due signore, amiche di famiglie. Chiedono cosa sia successo ai carabinieri. Scoppiano in lacrime. Sconvolte. Una di loro prende il telefono e chiama la sorella di Rosa: "Annamaria, siediti, tieniti forte... è successa una tragedia. Vengo lì da te". E poi vanno via.

Tutt’attorno regna tanta incredulità. "Erano due brave persone. Paolo era una persona tranquillissima, sempre gentile. Proprio pochi giorni fa hanno fatto una passeggiata qui attorno, avevamo scambiato due parole...", racconta un signore che abita proprio di fronte. "A volte le persone più calme e pacate, si tengono tutto dentro. Forse era arrivato all’esaurimento ed è arrivato a compiere questo gesto", gli fa eco un giovane che vive in un appartamento di fianco ai Ravazzini.

Commentare una tragedia simile è complicato. Ma gli abitanti del piccolo borgo antico, cercano di comprendere il motivo di questa follia, di provare a calarsi nei panni di Paolo per il suo dramma familiare e le condizioni difficili quasi in modo compassionevole. Ma nessuno lo assolve. "Non si può fare una cosa del genere... Forse poteva chiedere aiuto, magari ad una struttura. Rosa doveva essere collocata lì, Paolo non riusciva a gestirla", spiega un signore maghrebino che vive proprio dietro alla casa dov’è avvenuta la tragedia.

Poi c’è chi confida: "La situazione negli ultimi tempi era diventata insostenibile. Spesso lei dava in escandescenza a causa dei suoi problemi e anche di notte spostava dei mobili, faceva rumore. E diverse volte qualche vicino ha chiamato i carabinieri, sia per il disturbo sia perché a volte i due litigavano".

Un’altra signora che si appresta a entrare in casa racconta: "Lei ogni tanto veniva qui a prendere il caffè, anche se negli ultimi tempi si vedeva poco". I coniugi facevano da qualche anno una vita dimessa e ritirata dopo l’aggravarsi della malattia di Rosa. Poche le frequentazioni nella vita sociale del paese.

Sul posto, in via Castello, tra i primi ad arrivare in mattinata poco dopo anche il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni. "Una tragedia inaspettata. In questo momento non possiamo fare altro che stringerci di fianco ai familiari delle vittime. Questo è un fatto che colpisce tutta la comunità. È importante essere qui per dare il nostro sostegno". Al suo fianco, visibilmente scosso anche l’assessore ai servizi sociali Paolo Iotti. "La signora non era seguita dal Comune, li incontrammo per altro (per una richiesta per la madre di lei, ndr). Ma il suo caso era stato preso in carico dal centro di salute mentale dell’Ausl", spiega.