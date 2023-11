Omicidio Waqas, ecco perché Naveed fu assolto. La versione del condannato ritenuta inattendibile

Il pakistano Shamraiz Naveed, 44 anni, è stato assolto dapprima in primo grado, con conferma anche in Appello, dall’accusa di aver ucciso il 15 febbraio 2014 il connazionale Ahmed Waqas, il cui cadavere fu seppellito a Fabbrico. Il pm Giacomo Forte, che aveva chiesto l’ergastolo, aveva impugnato il verdetto. Anche il sostituto procuratore generale Massimiliano Rossi ha chiesto la massima pena. Per l’omicidio è già stato condannato in via definitiva con rito abbreviato Mustaphà Ghulam, che è stato riascoltato in Appello. I parenti della vittima si sono costituiti parte civile tramite gli avvocati Mario Di Frenna e Francesco Tazzari, mentre la difesa era affidata all’avvocato Paolo Campostrini. Nelle motivazioni di secondo grado, si dice che la versione di Ghulam è inattendibile: "È certo che Ghulam, chiaramente omosessuale, avesse mire sulla vittima e per questo lo aveva irretito con la storia della ragazza inesistente, creandosi così la possibilità di avere una storia con lui". La giovane era solo un falso profilo creato su Fb, che Waqas pensava di sposare cadendo poi nella trappola mortale. Neppure il movente dato da Ghulam è stato ritenuto plausibile: "Non è riscontrato che la vittima avesse sparlato della moglie di Naveed: si tratta di una motivazione che, anche nella comunità pakistana, è del tutto sproporzionata alla gravità e alle crudeli modalità".

Alessandra Codeluppi