Omicidio Waqas "Giustizia è fatta"

"Giustizia è fatta". È il commento dell’avvocato Paolo Campostrini, difensore di Shamraiz Naveed, il 43enne per il quale la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado "per non aver commesso il fatto". L’uomo è finito a processo con l’accusa di aver ucciso a Fabbrico, il 14 febbraio 2014, il pakistano connazionale Ahmed Waqas, 22 anni, trovato sepolto sottoterra tre mesi dopo. Il padre della vittima si è costituito parte civile atttraverso l’avvocato Francesco Tazzari, lo zio tramite gli avvocati Mario Di Frenna e Lucia Larocca. "Rispettiamo la sentenza ma non la condividiamo - dichiara Tazzari -. Valuteremo se ci sono spazi per impugnarla, in accordo con la Procura generale d’Appello". In primo grado il pm Giacomo Forte aveva chiesto l’ergastolo, poi la Corte d’Assise lo aveva prosciolto. La pubblica accusa aveva impugnato il verdetto.

