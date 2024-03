Omissione di soccorso degli amici: due archiviazioni

È stata archiviata la posizione giudiziaria di due giovani, indagati per omissione di soccorso dopo un incidente accaduto nella primavera di cinque anni fa a Correggio, in via Sinistra Tresinaro, in cui era deceduto il ventenne Liborio Vetrano, residente a San Martino in Rio. Il giovane rimase bloccato nell’auto finita fuori strada, in piena notte. Venne estratto ormai privo di vita, mentre gli altri ragazzi coinvolti nell’incidente si erano salvati. Il conducente, risultato positivo all’alcoltest, ha patteggiato due anni e due mesi di reclusione (pena sospesa) per l’incidente. Ma era rimasta avviata l’ipotesi dell’omissione di soccorso. I due giovani testimoni, secondo l’accusa, non avevano agito per tentare almeno di soccorrere il ventenne rimasto in auto. Tesi, questa, che non è stata suffragata da elementi certi o sufficienti a un rinvio a giudizio. La Procura della Repubblica di Reggio da subito ha chiesto l’archiviazione del caso al giudice per le udienze preliminari. Ma i famigliari della giovane vittima hanno presentato opposizione. Il procedimento è andato avanti e ora il giudice Luca Ramponi ha archiviato la vicenda per le presunte omissioni.