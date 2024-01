Omologa del concordato Ferrarini. Respinto un altro ricorso di Re-New

Ferrarini vince ancora; Re-New Holding si vede rigettato l’ennesimo ricorso, almeno in attesa della Cassazione. Ma a rimetterci ancora una volta saranno i creditori, che vedono allungarsi sempre di più i tempi di rientro all’interno di una procedura concordataria infinita. È quanto emerge dalla nuova sentenza nella vicenda della storica azienda di Rivaltella, in concordato dal 2018 con un ‘buco’ di 286 milioni di euro, da parte della Corte di Appello di Bologna, a cui proprio RH si era rivolta per l’ennesima volta. La holding – società in cui sono racchiuse Gsi-Bonterre, Opas ed Happy Pig con percentuali rispettivamente del 67, 5,5 e 27,5% e un credito da 23,9 milioni di euro – aveva fatto ricorso all’interno dell’omologa del concordato Ferrarini, che dopo il voto positivo dei creditori era stato approvato dal tribunale di Reggio lo scorso aprile. Una sentenza che sanciva il passaggio di mano della storica azienda con l’ingresso del gruppo valtellinese Pini (che ha garantito la continuità aziendale in questi anni con 500 dipendenti coinvolti) a rilevare l’80% delle quote societarie, mentre il restante 20% sarebbe andato alla controllata statale Amco. Una sentenza impugnata da RH, nonostante la propria offerta concordataria fosse già stata respinta dal tribunale di Reggio, portando i creditori a votare di conseguenza l’unica proposta sul tavolo, ovvero quella di Pini.

La Corte di Appello ha rigettato anche l’ultimo ricorso, aggiungendo una ulteriore valutazione: RH sosteneva infatti come l’attuale situazione economica mondiale mettesse a rischio la fattibilità della proposta concordataria di Pini, che nei numeri prevede un esborso vicino ai 160 milioni di euro. Ma il giudice Anna De Cristofaro è stato chiaro: "La parte reclamante confonde la valutazione in ordine alla fattibilità, spettante ai creditori, con la valutazione, spettante all’autorità giudiziaria, circa la sussistenza o meno di ragioni che impongano di escludere che il piano concordatario possa mai consentire il raggiungimento dei prefissati obiettivi". Tradotto, la decisione è già stata presa dall’assemblea dei creditori e non spetta al tribunale. In mancanza di un’omologa definitiva – e con un ulteriore rinvio in caso di ricorso in Cassazione – a rimetterci sono ancora una volta i creditori. I privilegiati da una parte, come i dipendenti a cui mancano tre mensilità durante il terremoto economico del 2018. E i chirografari dall’altra, per cui su 197 milioni di credito ne rientreranno 65. Ma nel caso specifico dei fornitori per esempio, il debito sarà saldato in tre rate a partire dal quinto anno di una omologa definitiva che sembra non arrivare mai.

Sul fronte Vismara invece i sindacati hanno incontrato a Lecco Lisa Ferrarini, rappresentante del Cda. La situazione che è stata illustrata è "complicata", come si legge in una nota congiunta di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Il Cda si riunirà in assemblea oggi "anche per valutare eventuali dimissioni del Cda stesso" con un appuntamento telefonico con Roberto Pini (investitore economico finanziario di maggioranza) per definire una data di incontro in presenza sia con Pini che con il Cda. . Per Vismara – 100 milioni di debiti di cui 84 ai creditori chirografari – la speranza è di vendere l’azienda, che comunque continua a produrre utili: Pini nel 2020 aveva dichiarato di non essere interessato.

Stefano Chiossi