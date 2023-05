On Time Band: che jazz a Correggio

Nuovo appuntamento con Correggio Jazz, stasera alle 21 al teatro Asioli con "Canzoniere delle donne" proposto dalla On Time Band. In scena la voce di Cristina Renzetti accompagnata dai musicisti Alessandro Paternesi, Cristiano Arcelli, Marcello Allulli, Fulvio Sigurtù, Francesco Diodati, Enrico Zanisi, Francesco Ponticelli con la partecipazione della On Time Variabile Orchestra e gli allievi dei seminari di "Correggio On Time". Viene proposta una produzione originale appositamente concepita per mettere in risalto le doti dei giovani talenti emersi durante i corsi. Dagli animatori, insegnanti e studenti del workshop "On Time", che si è svolto proprio a Correggio, nascono la On Time Band e la On Time Variabile Orchestra.