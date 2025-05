On Time Contest protagonisti di Correggio Jazz

Oggi alle 17 al teatro Asioli prosegue "Correggio Jazz" coi musicisti di On Time Contest. Si rinnova l’appuntamento concertistico che da anni si abbina ai seminari correggesi, arricchiti in questa edizione da un concorso rivolto a gruppi under 30, diventando "Correggio On Time Plus", che punta ad accrescere le potenzialità di ciascun gruppo, dando ai giovani talenti la possibilità di confrontarsi e dialogare tra loro e con gli affermati docenti. Il concerto di oggi è a ingresso libero. Informazioni: tel. 0522-637813.