Oncologia, bufera sul nuovo primario "Doveva vincere il dottor Giunta"

di Daniele Petrone

Una sommossa interna alla sanità reggiana, tra colleghi medici e associazioni onlus, dopo la nomina del nuovo direttore della struttura di chirurgia oncologica dell’azienda Ausl-Ircss di Reggio. Il bando è stato vinto dal dottor Massimiliano Fabozzi, medico campano proveniente dall’ospedale di Pagani (Salerno). Ma i ‘protestanti’ speravano vincesse il dottor Alessandro Giunta, reggente del reparto da ormai due anni dopo il grave malore accusato dal predecessore Valerio Annessi. "Non è una protesta contro la legittima e regolare procedura, nè tantomeno contro chi arriverà che potrebbe essere anche il migliore del mondo. Ma contestiamo la scelta della direzione di non proseguire nel solco della continuità visti i legami stretti che si erano creati col dottor Giunta", fanno sapere alcune associazioni che avevano indetto per oggi un clamoroso sit-in silenzioso – ma che avrebbe fatto rumore – proprio davanti al Santa Maria Nuova, poi cancellato ieri pomeriggio. Nel mirino in particolare c’è Nicoletta Natalini, direttrice sanitaria dell’Ausl, componente di diritto della commissione che ha valutato le candidature. Oltre a Giunta (arrivato terzo in graduatoria con 80 su 100) e al vincitore Fabozzi (93 su 100), si erano presentati il dottor Sandro Maria Zonta (secondo con 89) e Concetto Maria Cartelli (quarto con 65,8 punti). I criteri di valutazione? 30 punti massimo per il curriculum e 70 per il colloquio. Dunque, un bando piuttosto discrezionale e meno ’scientifico’ nel merito delle esperienze sul campo. Ed è ciò che viene contestato alla direzione dell’Ausl reggiana per un reparto che è fiore all’occhiello nonché uno dei più delicati dell’azienda sanitaria.

Chi si scaglia contro la procedura, mettendoci la faccia, è l’ex chirurgo generale Salvatore ‘Toto’ De Franco che dall’84 al 2016 è stato direttore dell’area formazione e innovazione. Anche grazie a lui si è formato il dottor Giunta. "Si era già candidato l’altra volta – chiosa – non considerarlo è una scelta incomprensibile, ma un motivo ci sarà... Giunta appartiene a una scuola reggiana ed è un esperto nonché preparatissimo chirurgo tricompartimentale che può operare dall’esofago all’addome. I pazienti con queste necessità potrebbero dunque dover andare altrove, a Modena o Bologna, se Giunta non restasse. Inoltre è un chirurgo esperto in laporoscopia 4K, ossia la tecnologia più avanzata arrivata grazie alle donazioni delle associazioni con le quali Giunta ha grandi rapporti costruiti nel tempo che ora rischiano di essere vanificati. Non possedendo un robot chirurgico a Reggio, Giunta è stato addestrato per essere il migliore con questa modalità. Il concorso va rispettato, ma dico solo questo: come dicevo sempre nella scuola di formazione: i chirurghi devono essere operai e operosi, ma non di vanità. Mi fermo qua...". Una stoccata forse al curriculum roboante di Fabozzi...?