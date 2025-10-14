Onore alle ’penne nere‘. Nel weekend il raduno del 2° Raggruppamento. Attesi diecimila alpini

Tornano gli alpini a Reggio. Il prossimo weekend, la città del Tricolore ospita il raduno del Secondo Raggruppamento, evento che per le penne nere è secondo soltanto all’adunata nazionale. Da sempre simbolo di dedizione, spirito di servizio e solidarietà, gli alpini, attesi con oltre 10mila presenze, sfileranno il fine settimana animando le strade della città. Dopo la storica adunata nazionale del 1997 e la consegna, nel 2022, del Primo Tricolore quale riconoscimento solenne al corpo, la città torna ad abbracciare le penne nere.

"È un onore per Reggio ospitare il raduno – saluta il sindaco Marco Massari – Il legame fra città e alpini è molto forte e abbiamo cercato di mettere insieme le nostre competenze nell’organizzazione, per la buona riuscita dell’evento". La due giorni reggiana è stata illustrata in Municipio dal sindaco insieme al consigliere della Provincia Elio Ilvo Sassi, al presidente provinciale degli alpini di Reggio Albert Ferrari e al consigliere nazionale degli alpini Vittorio Costa, accanto a vicesindaco Lanfranco de Franco e all’assessora alle Politiche per il Clima e protezione civile Carlotta Bonvicini.

Si parte venerdì, in piazza della Vittoria, con l’inaugurazione della Cittadella della Protezione civile, alle 17; alle 18 inaugurazione della mostra ‘Alpini uno stile di vita’, allestita all’interno della Camera di commercio. In piazza Martiri del 7 luglio funzioneranno gli stand gastronomici. Sabato apertura ufficiale del raduno con il consiglio direttivo che si ritroverà dalle 9 in Sala del Tricolore.

Nel pomeriggio, dopo la riunione dei presidenti del secondo raggruppamento, al Credem di via Emilia San Pietro, le celebrazioni si sposteranno alle 16,30 in piazza della Vittoria, con la cerimonia dell’alzabandiera e l’omaggio delle penne nere al Gonfalone di Reggio e ai monumenti ai caduti. Dal raggruppamento prenderà il via la prima sfilata, che porterà gli alpini da via Crispi attraverso via Emilia Santo Stefano e corso Garibaldi alla basilica delle Ghiara: qui alle 18 si terrà la messa celebrata da vescovo Giacomo Morandi. Alle 18 in piazza della Vittoria dimostrazione di cottura del Parmigiano Reggiano, mentre alle 19,30 al Centro Malaguzzi concerto, a ingresso libero, della fanfara della Brigata Taurinense.

Domenica si aprirà alle 8,30 con lo schieramento in piazzale Europa, dove, dopo gli onori allo stendardo, avrà inizio la sfilata. Attraverso il sottopasso si arriverà in piazza Marconi per poi procedere verso piazza della Vittoria, attraverso viale IV Novembre, via Emilia San Pietro, via Emilia Santo Stefano, viale Mazzini e corso Cairoli.

"L’associazione Alpini è qui. Con grande piacere. Per il generale Reverberi (Luigi Reverberi, che nel 1942, al comando della Tridentina, riuscì a salvare parte dei suoi alpini sul fronte russo) e per il Tricolore", ricorda il consigliere nazionale Vittorio Costa, sottolineando l’impegno dell’associazione nel voler formare una nuova generazione di giovani preparati e istruiti, attraverso una forma di servizio di protezione alla comunità. Con obiettivo costruire l’animo dell’Italia, promuovendo il dialogo, contro la follia della guerra.