Open Call: i due vincitori scelti tra 500 artisti

Marta Bogdanska e Michele Sibiloni sono i vincitori della Open Call ed esporranno nella XIX edizione di Fotografia Europea, dal 26 aprile al 9 giugno a Palazzo da Mosto.

Alla Open Call quest’anno si sono candidati oltre 500 artisti da tutta Europa. I progetti sono stati valutati dalla giuria (e direzione artistica del festival) composta da Luce Lebart, Tim Clark e Walter Guadagnini tenendo conto delle finezze tecniche, dell’attinenza al tema e dell’originalità con cui è stato trattato. I progetti fotografici proposti da Marta Bogdanska e Michele Sibiloni sono stati in grado di comunicare con più efficacia l’idea proposta dal tema ’La Natura ama nascondersi’, stimolando la riflessione sull’essenza della natura, spesso celata ai nostri sensi, che rivela la sua potenza in un processo inarrestabile. Il progetto ’Shifters’ di Bogdanska parte dal presupposto che solo ripensando alla posizione dell’essere umano nel mondo e guardando oltre l’orizzonte antropocentrico, si possa realizzare una coesistenza profonda, che includa anche gli animali. Il lavoro è iniziato con una ricerca d’archivio e una raccolta di articoli sulle spie animali in guerra e mettendo poi in relazione questa storia con quella della loro liberazione e dei loro diritti.

Michele Sibiloni invita a una riflessione sul futuro dell’alimentazione mondiale e sul precario equilibrio degli ecosistemi naturali attraverso il progetto ’Nsenene’, che documenta i momenti frenetici delle attività della raccolta delle cavallette (Nsenene, appunto) in Uganda, a cui si alternano lunghi periodi di attesa e speranza; tempistiche sempre meno prevedibili a causa del cambiamento climatico. Quella della raccolta di questi insetti ricchi di proteine, è un’attività al confine tra passato e futuro, tradizione e modernizzazione, raccontata da Sibiloni con un linguaggio visivo suggestivo, a metà tra il codice cinematografico, documentario e finzione. Stella Bonfrisco