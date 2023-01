Open day all’asilo nido comunale “Elefantino” Per i genitori due giorni di visite e colloqui

I genitori potranno conoscere le progettualità educative dell’asilo nido comunale "Elefantino" grazie a due "open day" organizzati per le giornate di domani (dalle 16,30 alle 18,30) e sabato 21 gennaio (dalle 9,30 alle 12). Durante le visite le famiglie potranno dialogare con maestre, pedagogiste e gli altri operatori; esplorare gli spazi dove si svolge la vita dei piccoli e gli atelier dove si svolgono numerose attività; vedere il parco con i suoi giochi e la cucina dove vengono preparati pasti e merende. C’è tempo fino a martedì 31 gennaio per iscriversi all’anno 202324; le domande pervenute agli uffici comunali oltre il termine indicato saranno inserite in coda alla graduatoria. Info: 0522-247821