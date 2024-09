Open day all’insegna del riciclo dell’associazione NuovaMente

"Open Day" all’insegna del riciclo promosso dall’associazione di volontariato "NuovaMente", sabato 14 settembre, per presentare i propri spazi e le proprie attività alla cittadinanza. Per la prima volta la sede di via Bodoni 3 sarà aperta tutto il giorno: al mattino dalle 9 alle 12,30, e al pomeriggio dalle 14 alle 18,30. Sarà possibile visitare gli spazi espositivi con il materiale messo a disposizione grazie alle attività quotidiane di volontari e persone in difficoltà accompagnati da operatori professionali: vestiti, mobili, libri, quadri, oggettistica e arredo per la casa, biciclette, giocattoli e tanto altro. L’iniziativa sarà caratterizzata dall’intento di "recuperare, riciclare, ridare vita, non disperdere, mettere nuovamente a disposizione di chi lo desidera: insieme, non da soli". Durante la giornata, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30, verranno proposte attività laboratoriali per bambini e adulti, insieme a diverse realtà che durante il corso dell’anno collaborano con l’associazione: Università 21, Valore Aggiunto odv, Centro di Ascolto Interparrocchiale di Pieve Modolena, IIS BUS Blaise Pascal, ASP Città delle Persone con la comunità terapeutica "La Cava" e il progetto "Ricreo" con sede a Scandiano. Tutte realtà che "hanno a cuore le persone, le fragilità e gli stili di vita che possono migliore l’ambiente in cui viviamo".