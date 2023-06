Open day oggi al centro sociale tra biliardo, ballo e gastronomia

Chi ha detto che un centro sociale debba essere solo un ritrovo per persone anziane? Oggi a Guastalla è in programma un "porte aperte", dalle 10 alle 20, per mostrare attività che vanno dal biliardo e il biliardino, fino a danza e altre animazioni. E grazie a un bando regionale sono arrivati finanziamenti per attività da svolgere con Kyoto Center e associazione "Paese in festa".

Nel corso dell’open day restano aperti gli stand gastronomici, nel pomeriggio una tombolata, alle 17 dimostrazione di ballo, fino a un buffet finale per tutti. I volontari del Centro sociale oggi illustrano le attività con prove gratuite di biliardo, biliardino, ballo da sala, burraco, tombola, scacchi, fino alla ginnastica dolce per la terza età.

Si prevedono inoltre iniziative di socialità per gli anziani. E poi cene e serate di ballo il sabato sera, feste, ma anche occasioni di lettura e di cultura. Il progetto prevede anche l’allestimento di un angolo con la dotazione di computer per permettere agli anziani di avvicinarsi alla tecnologia digitale, grazie pure ai giovani che frequenteranno quello spazio.