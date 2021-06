Scandiano (Reggio Emilai), 4 giugno 2021 - Stamattina, alle fiere di Scandiano, il nuovo hub provinciale ha aperto le sue porte per il primo giorno dell’open weekend vaccinale, che ha richiamato un’adesione incredibile da parte dei reggiani. Da tutta la provincia, ordinati e con appuntamento, i cittadini hanno iniziato oggi a ricevere il vaccino monodose Janssen (Johnson&Johnson). Quasi tutti giovani under 30, che alle 8 di mercoledì scorso sono corsi a prenotarsi per non perdere questa occasione.

"Sta iniziando una bella estate - ha commentato il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti -. Credo che la grande presenza di giovani possa dare un messaggio di positività. Gli under 30 stanno insegnando che se si vuole la libertà deve essere condivisa con tutti".

Sono 5.800 le persone che, da oggi a domenica, si presenteranno al nuovo hub, inaugurato proprio stamattina. "L’adesione è stata superiore alle nostre aspettative e, purtroppo, anche alle dosi di vaccino che avevamo disponibili - ha spiegato la direttrice sanitaria Ausl, Nicoletta Natalini -. Circa un migliaio di persone quindi non è riuscito ad avere l’appuntamento".

Inizialmente le dosi riservate a questa occasione erano tremila, ma visto il grande interesse della popolazione si è trovato il modo di aumentare la capacità il più possibile: "L’assessore regionale Donini - ha aggiunto la direttrice - aveva invitato le varie province a darsi mutuo soccorso, quindi come noi qualche giorno fa abbiamo prestato delle dosi AstraZeneca a Modena, che era in difficoltà per il ritardo di una consegna, così loro sono venuti in aiuto a noi stavolta".