Operai in lacrime ai cancelli: "Lì dentro c’era la nostra vita". Ora la priorità è salvare i posti

Occhi gonfi di lacrime, il cuore punto dall’orgoglio e la paura in corpo di perdere il proprio posto di lavoro. "Che ne sarà di noi domani?", si chiedono i dipendenti – chi indossando la mascherina e chi nascondendo il naso nel bavero della giacca o nella sciarpa per non respirare i fumi tossici – guardando il ‘loro’ stabilimento di Inalca mentre si scioglie in mezzo alle fiamme del tremendo incendio divampato ieri notte a Reggio Emilia nel grande sito produttivo della lavorazione delle carni del gruppo Cremonini. Nessuno era presente al momento del rogo, perché le linee produttive di notte sono ferme. "Se fosse capitato di giorno, sarebbe stata una tragedia", dicono in coro, scacciando i pensieri peggiori. Ma la preoccupazione è altissima.

"Saremmo dovuti essere qui a cominciare il nostro turno in mattinata, invece nella notte siamo stati svegliati dai messaggi dei caporeparti del nostro gruppo whatsapp, che ci informavano del disastro", racconta Silvia Eva Kolacz, che da 17 anni lavora qui. Insieme a centinaia di colleghi, è accorsa davanti ai cancelli del polo industriale. "Per noi è un lutto", dice Debora Scerra, da 25 anni addetta alla porzionatura delle carni bovine adulte, che in una frase fa capire lo stato d’animo che attanaglia i lavoratori. "Sono sconvolta, ancora non mi sono resa conto di quello che è successo", chiosa con le mani sul volto, Adriana Klinger, operaia da otto anni nel reparto disosattura. Al loro fianco, i sindacati. "Per fortuna non c’è stato alcun ferito, ma ora la preoccupazione è per il futuro dei lavoratori – dice Federico Leoni, segretario Filt Cgil – Chiediamo all’azienda di proteggerli, attivando subito la cassa integrazione". A dar manforte anche Salvatore Coda, segretario Flai Cgil, la categoria degli ‘alimentaristi’. "Abbiamo già avviato i contatti con la proprietà, attendiamo presto un incontro. Vanno attivati gli ammortizzatori sociali e garantita l’occupazione".

Una richiesta raccolta senza attese da parte di Inalca che tramite una nota assicura: "Siamo impegnati a garantire il futuro dei circa 180 lavoratori e con le parti sociali saranno attivati gli ammortizzatori sociali a tutela dei livelli occupazionali". Per poi aggiungere: "Nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio: questa è stata la prima preoccupazione dell’azienda. I dispositivi di sicurezza hanno permesso di diramare tempestivamente l’allarme consentendo un intervento rapido dei vigili del fuoco". Quanto alle cause, "al momento è prematura qualsiasi considerazione: sono in corso le indagini". Così come per quanto riguarda l’impatto ambientale, "al momento non sono segnalate situazioni di eventuali contaminazioni".

Daniele Petrone