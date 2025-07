Operaie ‘pro azienda’ contro la Cgil: "Sta tentando di delegittimarci"

Nel clima già teso dopo l’addio di Max Mara al ‘Polo della moda’, spunta una nuova polemica sulla Manifattura San Maurizio. A sollevarla le 10 lavoratrici che due giorni fa sono state ricevute in municipio dal sindaco Marco Massari, in rappresentanza delle dipendenti (circa una settantina di persone) che non hanno condiviso le proteste delle ultime settimane delle loro colleghe contro la proprietà, a causa delle condizioni di lavoro a loro detta oppressive. Nel mirino delle lavoratrici ricevute dal primo cittadino finiscono in particolare le dichiarazioni di Cristian Sesena, segretario generale della CGIL, rese ieri alla Gazzetta di Reggio. "Siamo sinceramente stupite dalle parole pronunciate da Sesena che ha scelto di sminuire il nostro incontro con il sindaco e la nostra presa di posizione – chiosano le operaie “pro azienda” – Accusarci di essere entrate da una porta secondaria, di aver evitato le telecamere, di non essere rappresentative è un tentativo maldestro di delegittimarci e di cancellare le nostre voci. Forse perché Sesena ritiene che solo chi aderisce alla CGIL meriti rispetto...".

La controreplica non tarda ad arrivare. "La CGIL ha sempre rigettato ogni forma di corporativismo, contratta per tutti e attua il massimo della democrazia e della dialettica nel rispetto di posizioni anche diverse. A 50 giorni dalla prima giornata di sciopero che ha visto un’adesione che non si riscontrava da decenni, i problemi sono ancora tutti lì in attesa di soluzione come inevasa è rimasta la nostra richiesta di avere un confronto serio con la direzione aziendale per trovare soluzioni condivise". Quanto alle critiche che le 74 hanno rivolto a Sesena la Filctem risponde: "Denotano come si stia davvero perdendo il focus di una protesta sindacale che ha come obiettivo quello di migliorare le condizioni di lavoro di tutti gli addetti di Manifatture San Maurizio che da anni fa grande nel mondo il brand Max Mara".