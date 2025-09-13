Operaio cade da un ponteggio. Un volo di tre metri, è grave

È precipitato da un ponteggio, riportando un serio trauma cranico. Il grave infortunio sul lavoro, che ha avuto come vittima un operaio di 51 anni, si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 14, presso gli impianti della Landi Renzo, in via dell’Industria 14 a Corte Tegge.

L’uomo era intento a svolgere alcune manutenzioni quando si è sbilanciato ed è precipitato al suolo da un’altezza di circa 3 metri. Subito dopo l’incidente, i colleghi presenti hanno richiesto l’immediato intervento dei soccorsi alla Centrale operativa del 112. Sul posto sono giunti rapidamente un’ambulanza e l’elisoccorso: il ferito era cosciente, ma le cui condizioni sono apparse subito critiche dato che nell’impatto al suolo aveva sbattuto la testa. Il lavoratore è così stato valutato come "codice rosso" e trasportato d’urgenza in elicottero al Policlinico di Parma. Sul luogo dell’accaduto sono giunti i carabinieri di Reggio per i rilievi del caso, insieme al personale della Medicina del Lavoro (Spsal), che si occuperà di ricostruire l’esatta dinamica e di verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul cantiere. Le autorità stanno indagando per accertare le cause della caduta e le eventuali responsabilità.

Le condizioni dell’operaio rimangono sotto stretta osservazione medica. Purtroppo la provincia di Reggio Emilia registra ancora un alto tasso di infortuni in vari settori: il maggior numero di vittime sono in quelli dei trasporti e della logistica-magazzini, seguiti dall’edilizia e dall’agricoltura. Nel 2024 gli infortuni denunciati nel reggiano sono stati 9.292 (- 2,6% rispetto al 2023); i morti sono stati 8, uno in più rispetto all’anno precedente.

Francesca Chilloni