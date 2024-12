Operaio di 57 anni investito da una ruspa

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Toano: un operaio, investito in retromacia da uno scavatore, ha subito un grave trauma agli arti inferiori. L’uomo, non in pericolo di vita, è stato soccorso e portato in elicottero all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio in codice due. L’infortunio è accaduto a metà pomeriggio in località Ca’ Marastoni di Toano, l’operaio infortunato è un 57enne di un’impresa locale che, con un escavatore, stava eseguendo lavori di movimento terra per il ripristino della rete idrica della zona in conseguenza a perdita di acqua.

A seguito di una manovra del mezzo meccanico, l’operaio che si trovava dietro, è stato accidentalmente colpito alle gambe dalla benna della ruspa in manovra ed è finito a terra con un trauma consistente alle gambe. Immediata la richiesta di soccorso alla centrale del 118 che ha inviato sul posto l’eliparma, un’ambulanza della Croce Rossa di Toano e l’automedica di Castelnovo Monti. Il 57enne, molto sofferente per il grave trauma con fratture agli arti inferiori, dopo le prime cure dei sanitari presenti in luogo, è stato stabilizzato e trasferito a bordo dell’elicottero con il quale ha raggiunto l’ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per i controlli del caso.

Trattandosi di un infortunio sul lavoro, sono giunti nel luogo dell’incidente a Ca’ Marastoni per i rilievi sulla dinamica dell’accaduto, i carabinieri della stazione di Toano e il personale della medicina del lavoro che si occupa dell’applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro. s.b.