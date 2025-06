Operaio investito in bicicletta

Un operaio di 44 anni è rimasto seriamente ferito, verso le 23 dell’altra sera, in un incidente in via Villa Superiore a Luzzara. Si è verificato uno scontro tra un’autovettura Hyundai e una bicicletta, con il ciclista finito fuori strada. Per fortuna la vegetazione ha attutito l’impatto sul terreno, evitando conseguenze peggiori. In ambulanza è stato portato al pronto soccorso guastallese per completare gli accertamenti sanitari. Ha riportato vari traumi, in particolare a schiena e collo, ma non risulta essere in pericolo di vita. I carabinieri di Campagnola hanno eseguito gli accertamenti tecnici.

Ieri alle 13 altro incidente auto-bici, stavolta in viale Cappuccini a Guastalla: ferita in modo non grave una pensionata settantenne, trasportata in ambulanza al vicino pronto soccorso. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.