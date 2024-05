Operaio montaggio meccanico o apprendista

Azienda che produce componenti per automazioni idrauliche in Correggio loc. Prato, ricerca operaio/a per montaggio componenti in alluminio (cilindri pneumatici). Requisiti richiesti: patente B automunito/a, verrà valutata quale titolo preferenziale l’esperienza in mansioni analoghe. Previsto contratto a tempo determinato o apprendistato sulla base dell’esperienza pregressa, con concrete possibilità di inserimento in organico. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. L’orario di lavoro è a tempo pieno: 8.00 -12.00/14.00-18.00. Luogo di lavoro: Correggio loc. Prato. Scadenza: 05/06/2024.