Operaio morto sul lavoro: "Iren ha sempre escluso il rischio di esplosioni e roghi"

Nel processo per la morte di Silvio Sotgiu, 42enne vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto la mattina del 9 ottobre 2018, sono stati ascoltati i due imputati nel rito ordinario davanti al giudice Francesca Piergallini. Sotgiu era dipendente della Vopertec srl, un’azienda che a Reggio stava eseguendo lavori in subappalto dalla ditta Pellicciari srl, che operava per Iren, perse la vita a causa dell’esplosione di un silos nel centro rifiuti gestito dalla multiutility in via dei Gonzaga. La Procura indagò cinque persone per omicidio colposo. Nell’aprile 2021, in udienza preliminare, due dirigenti di Iren che scelsero il rito abbreviato furono assolti, mentre un altro responsabile patteggiò un anno e 4 mesi, pena sospesa. Gli altri due uomini, odierni imputati, sono il 38enne Nicolò Lanzi, responsabile dell’impianto, e il 62enne Federico Fantuzzi, un addetto, entrambi assistiti dall’avvocato Alessandro Nizzoli. Devono rispondere di aver fornito ai lavoratori dell’appaltatore le indicazioni sui lavori da eseguire, "in mancanza di un disegno esecutivo e di una relazione tecnica e assicurando all’appaltatore che il serbatoio aveva contenuto soltanto una miscela di acqua e olio emulsionabile e che era vuoto, mentre all’interno vi erano diversi metri di morchie oleose". I colleghi della vittima hanno raccontato in passato di aver chiesto ai due imputati se i silos fossero stati bonificati. I due uomini hanno ribattuto ieri che non è vero: "Iren Ambiente ha sempre escluso il rischio di esplosioni e di incendi. E anche il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dell’Ausl riferì che non esiste una casistica precedente a questo fatto per esplosioni, roghi o inneschi conseguenti a raccolta e stoccaggio di emulsione oleosa" che serve a far funzionare i macchinari. La bonifica "non venne chiesta, non venne fatta e nessuno la ritenne utile perché perché in questo caso il pericolo di esplosione era escluso". Iren Ambiente figura come responsabile civile: in caso di condanna degli imputati, la società sarà chiamata in solido a risarcire i danni. Durante l’udienza preliminare si erano costituiti come parti civili la convivente della vittima e un nipote, a cui si era aggiunto un altro nipote, tutti assistiti dall’avvocato Gian Mario Ramondini. Il padre e quattro fratelli dell’operaio sono già stati risarciti con 850mila euro, comprensivi anche degli anticipi per la compagna: la cifra era stata versata in parte dalla multiutility e in parte dall’assicurazione. Per scoperchiare la filiera dei subappalti, la difesa ha depositato articoli di giornale su un’indagine della Procura di Parma che qualche anno fa ipotizzò presunte frodi fiscali per lavori sottocosto, ravvisate dagli inquirenti a carico del sistema aziendale in cui Sotgiu era dipendente.

