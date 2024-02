Operaio perde un braccio: azienda deve risarcire 200mila euro

Reggio Emilia, 20 febbraio 2024 – Lui, un operaio allora 34enne, subì un terribile infortunio sul lavoro: mentre stava ripulendo un macchinario alla Cerreto srl, azienda alimentare di Gattatico, rimase incastrato col braccio nel vano dove c’era una lama tagliente. Quella mattina, il 26 ottobre 2018, arrivarono i vigili del fuoco, e poi scattò la corsa all’ospedale Santa Maria Nuova. Il giovane, ricoverato in prognosi riservata, ha perso l’arto: gli fu amputato il braccio destro. Sulla dinamica promossero accertamenti i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’Ausl. Nel frattempo sulla vicenda si è aperto un doppio filone giudiziario: uno penale, tuttora al vaglio della Procura, e l’altro davanti al tribunale civile. Il lavoratore, affidandosi all’avvocato Claudio Vincetti, ha promosso una causa contro la ditta, approdata ora al verdetto di primo grado. Il giudice del lavoro Silvia Cavallari ha riconosciuto accertata la responsabilità di Cerreto srl nella causa dell’infortunio sul lavoro e ha condannato la società a pagargli a titolo di risarcimento una somma superiore ai 200mila euro. Il tribunale ha inoltre individuato la responsabilità di altri due lavoratori, nella percentuale del 10% a testa (che sono chiamati a versare all’infortunato): si tratta di un tecnico esterno che faceva l’elettricista e di un responsabile di produzione.

La sede della Cerreto srl dove è avvenuto l’incidente sul lavoro

Quand’è avvenuto l’infortunio, l’operaio stava pulendo un grosso miscelatore dove vengono inseriti prodotti alimentari, dotato di una lama paragonabile a quella di un frullatore. Sull’accaduto si stanno scontando in tribunale differenti ricostruzioni. Secondo la tesi del lavoratore, nella fase di pulizia il macchinario sarebbe dovuto rimanere spento, ma l’azienda lo avrebbe sistemato in un modo per cui non era necessario staccarlo del tutto, per risparmiare tempo e renderlo più produttivo. Così l’operaio avrebbe lavorato quando il miscelatore era ‘in folle’: all’improvviso le lame si sono però azionate, causando la perdita del braccio. Fino al 14 febbraio, data della sentenza di primo grado, oltre cinque anni dopo il fatto, al lavoratore non sarebbe stata riconosciuta dell’azienda alcuna somma. La ditta Cerreto ha però fatto una diversa ricostruzione dei fatti, chiamando in causa altri due lavoratori, ai quali il giudice ha riconosciuto una parziale responsabilità: "Il malfunzionamento del miscelatore non deriva da una modifica fatta dell’azienda per farla funzionare in modo più performante - dichiara l’avvocato Alessandro Righi, che tutela l’azienda -. Purtroppo il macchinario è ripartito all’improvviso a causa di un malfunzionamento, dovuto a un errore fatto da un tecnico esterno su un intervento complesso come approntare il sistema elettrico. Quest’ultimo lavorò sia su questo miscelatore sia su un altro macchinario che però non diede problemi. Questa falla non era visibile, ma comportò lo scollegamento del sistema di sicurezza, uno dei primi problemi emersi dalle verifiche della medicina del lavoro. Come azienda abbiamo chiesto e ottenu to dal giudice il coinvolgimento a titolo di responsabili anche delle altre due figure".

L’elettricista, un lavoratore autonomo, è assistito da un pool in cui figura l’avvocato Gian Piero Ravazzini: "La responsabilità attribuita al nostro assistito è minimale e noi la respingiamo fermamente - dichiara -. Dopo la lettura delle motivazioni valuteremo il ricorso in Appello". L’altro è un uomo che ai tempi aveva con la Cerreto srl un rapporto di consulenza, come responsabile della manutenzione meccanica delle macchine. Lui ha promosso una causa di lavoro contro la ditta ritenendo che il suo rapporto fosse subordinato: in primo grado il tribunale del lavoro gli ha dato ragione, riconoscendogli la qualifica di quadro, le differenze retributive e dodici mensilità per licenziamento illegittimo (l’azienda recedette nel febbraio 2019 dalla consulenza), ma Cerreto srl ha impugnato e ora pende una causa in Appello. Secondo l’avvocato Giulio Cesare Bonazzi, "l’infortunio si verificò a causa di un guasto elettrico: dunque il mio assistito non ha responsabilità sia perché a lui competeva la meccanica, sia perché il contratto era di consulenza, ma il giudice lo ha ritenuto nullo perché lo ha riconosciuto come lavoratore dipendente".