Operaio sessantenne cade e si frattura un braccio

Un uomo di sessant’anni, A.P., residente a Carpi, è rimasto seriamente ferito a un braccio in una caduta da un’altezza di circa due metri, mentre era impegnato nell’allestimento di alcune attrezzature su un autocarro. E’ accaduto ieri mattina in una azienda della zona industriale a Boretto, in via Marchesi. L’uomo, dipendente dell’azienda, è caduto improvvisamente dopo aver perso l’equilibrio. E’ stato subito soccorso dai colleghi di lavoro, i quali hanno praticato le prime cure.

Intanto, sul posto sono arrivati a sirene spiegate l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla e il personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale della Bassa, per completare le prime medicazioni. L’infortunato è apparso molto dolorante a causa di una seria frattura al braccio sinistro, all’altezza del polso.

Dopo le prime cure è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Non risulta essere in pericolo di vita. Sul luogo dell’infortunio, a Boretto, sono intervenuti per accertamenti i carabinieri e i tecnici del servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda Usl.