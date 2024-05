Operaio si lacera una mano. In elicottero al Policlinico

Si è ferito gravemente a una mano mentre, sul tetto della chiesa parrocchiale di Castelnovo Sotto, era impegnato nell’attività di manutenzione, utilizzando uno strumento di carpenteria. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri in centro storico, al cantiere attivo in queste settimane alla chiesa di Sant’Andrea. Uno degli operai, di 39 anni e residente a Quattro Castella, dopo l’infortunio è stato subito soccorso dai colleghi, mentre veniva allertata anche la centrale operativa del 118. Inizialmente è scattato un "codice giallo", ma quando sul posto sono arrivati gli operatori dell’ambulanza della Pubblica assistenza locale e il personale dell’autoinfermieristica di Poviglio, ci si è resi conto che era necessario un intervento specialistico. Per questo è stato mobilitato l’elisoccorso, giunto da Parma e atterrato al campo sportivo di Castelnovo Sotto, dove si sono diretti pure l’ambulanza e l’autoinfermieristica.

Dopo le prime cure, l’infortunato è stato trasferito sul velivolo per il trasporto d’urgenza al Policlinico di Modena, per essere affidato agli specialisti del reparto della Chirurgia della mano, per cercare di limitare gli effetti dell’azione dello strumento di carpenteria.

La ferita alla mano risulta essere piuttosto grave, ma l’uomo non appare in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri di Castelnovo Sotto con i tecnici del Servizio della Medicina del lavoro dell’Azienda Usl, per ricostruire quanto accaduto e cercare di comprendere le esatte cause che hanno provocato l’infortunio.

Antonio Lecci