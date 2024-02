Operaio specializzato che parli italiano

Azienda settore edilizio ricerca un operaio/a edile specializzato. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa. Richiesta la patente B. l’essere automuniti, la conoscenza della lingua italiana (comprensione). Contratto a tempo indeterminato. orario di lavoro full-time. Qualifica Istat: Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Agenzia regionale per il lavoro - Reggio Emilia. Data di assunzione prevista: 01/05/2024.