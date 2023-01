Operaio stroncato a 52 anni dalla malattia

Grande dolore a Gazzano per la prematura morte di Fidel Cavecchia, volontario della Croce Verde, stroncato a soli 52 anni da una grave malattia.

Il decesso è avvenuto lunedì all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea, dove il 52enne di Gazzano era stato ricoverato da alcune settimane.

Fidel Cavecchia era originario di Genova. Aveva poi abitato a Fontanaluccia (Modena) e da diversi anni, dopo il matrimonio con la moglie Serena Ageno, si era trasferito a Gazzano.

Un anno fa aveva purtroppo scoperto la malattia.

Lavorava come operaio metalmeccanico a Frassinoro ed era un volontario della Croce Verde di Villa Minozzo della sede di Gazzano-Civago.

Il 52enne era inoltre una persona sempre disponibile a collaborare per le feste organizzate in paese.

La notizia della sua scomparsa ieri si è rapidamente diffusa a Gazzano suscitando sgomento e tristezza.

Numerose le attestazioni di vicinanza che sono arrivate ai suoi famigliari.

Anche il sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi è profondamente addolorato: "Fidel era impegnato come volontario della pubblica assistenza della Croce Verde. Oggi per le esequie sarà accompagnato da tutti noi volontari al suono delle sirene. Porgo le condoglianze e la mia vicinanza, a nome dell’amministrazione comunale e della Croce Verde, a tutti i suoi famigliari".

Commovente il post, pubblicato su Facebook, del primo cittadino Sassi: "Continua Fidel, come hai fatto sempre fatto, ad illuminare il nostro lavoro che hai condiviso in modo costruttivo sempre a favore della nostra comunità villaminozzese". Luca Pigozzi ha ricordato che Fidel era una "persona solare e con il sorriso. L’amico Fidel, sempre allegro e gioioso, si prodigava per gli eventi di paese delle varie iniziative e per la Croce Verde. E’ una giornata triste per la comunità di Gazzano e di Villa Minozzo".

Il 52enne di Gazzano lascia la mamma Marisa, la moglie Serena, la sorella Sonia con Luca, la suocera, i cognati, i nipoti e gli altri parenti.

I funerali si svolgeranno questa mattina partendo alle 8.30 dalla casa funeraria della Croce Verde di Reggio per raggiungere la chiesa di Gazzano dove alle 10 sarà celebrata la Messa di commiato.

La salma del 52enne sarà poi cremata.

La famiglia chiede non fiori, ma donazioni a favore della ‘Casa Madonna dell’Uliveto’ di Montericco.

Ieri sera, in chiesa a Gazzano, era prevista da parte della comunità una riunione in preghiera per la recita del rosario in suffragio del defunto.

Matteo Barca