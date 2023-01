Operato nella notte il guardiacaccia caduto col quad Il 38enne ora sta meglio ed è fuori pericolo

Resta ricoverato al Policlinico di Parma, ma è fuori pericolo, il guardiacaccia precipitato in un dirupo con il suo quad nel pomeriggio di giovedì, durante una battuta di caccia al cinghiale del "gruppo del Ghiardo" nella riserva faunistico-venatoria Canossa. S.G., 38 anni, moldavo, molto esperto e da 5 anni dipendente dell’azienda, stava scendendo da un calanco per recuperare la carcassa di un cinghiale appena abbattuto, ma ha urtato una grossa pietra con una ruota ed è rotolato col mezzo per una trentina di metri. Per soccorrerlo e riportarlo in barella sul sentiero, si sono mobilitati anche i vigili del fuoco della squadra Saf, specializzati ad operare in situazioni estreme. Proprio a causa della dinamica dell’incidente, dopo essere stato trasportato al Maggiore S.G. era stato sottoposto a numerosi accertamenti (soprattutto radiologici) per verificare se vi fosse o meno la presenza di traumi interni o emorragie. Fortunatamente il roll bar ed altre protezioni del quad lo avevano preservato dal peggio, ed aveva riportato solo una brutta frattura: è stato operato nella notte ad una tibia, ed ora sta bene. Nel corso della giornata di ieri, il quad è stato trainanto sul sentiero e riportato al casino di caccia, per le riparazioni. Il guardiacaccia si è salvato la vita probabilmente proprio grazie a questo John Deer molto strutturato e robusto.

f.c.