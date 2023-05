Operatore del sistema gestione qualità

Go Systems srl (Reggio) cerca addettoa sistema gestione qualità iso 9001:2015. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazioni. La persona verrà inserita all’interno dell’Area del Sistema Gestione Qualità e dovrà operare sotto il controllo del Responsabile di Sistema da cui verrà giornalmente monitorato. Il candidato dovrà occuparsi, ovviamente secondo il pieno rispetto delle procedure aziendali già esistenti in merito al sistema qualità ISO 9001, di raccogliere dati, controllarli, analizzarli, schedarli e saperli poi interpretare e spiegare a chi di dovere. Per questo, per ricoprire la posizione sarà richiesta la corretta e puntuale emissione, gestione, compilazione, controllo e archiviazione di tutti i documenti facenti capo al sistema in oggetto. Qualifica Istat: Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate.