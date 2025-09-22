Operatori di giustizia cattolici. Giubileo in piazza San Pietro

Una trentina di professionisti reggiani ha partecipato venerdì al Giubileo degli operatori di giustizia in piazza San Pietro, a cui sono accorse persone provenienti da tutto il mondo.

L’evento si è aperto con il saluto di monsignor Salvatore Fisichella, a cui è seguita la lectio di monsignor Juan Ignatio Arrieta Ochoa de Chinchetru. Poi, a mezzogiorno, l’udienza con il Papa Leone XIV. Nel pomeriggio, è stata la volta del pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica Vaticana.

Dalla nostra città ha raggiunto in treno il Vaticano una folta delegazione composta soprattutto da legali, oltre al giudice Silvia Guareschi e don Sebastiano Busani, referente dell’Unione giuristi cattolici reggiani presieduta dell’avvocato Federica Davoli che ha organizzato la trasferta.

"È stata una giornata molto intensa a livello religioso e anche intellettuale, in cui abbiamo assistito a interventi ricchi di spessore. Abbiamo anche vissuto l’emozione di vedere il Papa a tre metri di distanza", racconta l’avvocato Davoli.

La referente dell’Ugc è rimasta colpita soprattutto da alcune riflessioni. In particolare "la correlazione tra vera giustizia e adesione alla verità di Dio, con l’invito ad avere maggiore attenzione alla sostanza avendo cura per una forma adeguata".

Poi "il richiamo a offrire il nostro servizio con umiltà". E anche "l’invito a far sì che la giustizia non sia disgiunta dal perdono, cosa che può trovare espressione nei percorsi di giustizia riparativa".

Davoli intende non lasciar cadere queste indicazioni: "Vedremo come condividerle con chi non è potuto venire e come tradurle nell’attività quotidiana".

al. cod.