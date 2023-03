Operatori sanitari ’nel mirino’ Da 82 a 189 episodi di violenza e continuano a crescere i casi

Sempre più aggressioni verso gli operatori sanitari. Il lavoro nelle strutture ospedaliere e nella sanità territoriale ha visto un’impennata negli ultimi anni delle violenze - fisiche e verbale - verso i lavoratori del settore.

Sono 189 le segnalazioni di episodi di violenza su operatori registrati nel 2022. Un dato clamoroso, più del doppio rispetto ai 94 casi registrati nel 2019 e agli 82 del 2020. L’impennata è iniziata già nel 2021 con 128 episodi e sembra destinata a crescere ulteriormente quest’anno: nei soli primi 15 giorni di gennaio, sono state segnalate 12 aggressioni (se il trend proseguisse con questo ritmo preoccupante, si arrivarebbe a fine anno con oltre 180 casi. Si è infatti passati dalle 94 segnalazioni del 2019, 82 nel 2020, 128 nel 2021, 189 lo scorso anno e appunto dodici in soli 15 giorni all’inizio del 2023.

I numeri sono stati diffusi il 27 febbraio con un report, intitolato ’Il fenomeno della violenzaaggressioni su operatori sanitari. Alcuni dati Ausl-Irccs Reggio Emilia’, del Comitato unico di garanzia (Cug) - Ausl-Irccs di Reggio, a cura di Staff Rischio Clinico - Spp, con la collaborazione della dottoressa Debora Formisano dell’Ufficio statistica. Lo studio indica anche una serie di strumenti per contrastare il fenomeno e supportare gli operatori.

I casi di violenza nei confronti di operatori sanitari riguardano tutte le figure professionali, ma in particolare medici, infermieri e tecnici. Si tratta di un fenomeno che sembra essere in aumento e ancora molto sottostimato, secondo i relatori del rapporto. Le segnalazioni riguardano, come definizione della violenza nei confronti di operatori sanitari, "ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica sul posto di lavoro", come indicato dall’Inail.

E’ la violenza verbale quella prevalente: in tutte le sue combinazioni raggiunge il 75,6 per cento.Tuttavia si registra un aumento di quelli fisici. Se i casi di violenza verbale, sul totale, sono scesi dall’83% del 2019 al 75,8% del 2022, al contrario quelli fisici sono passati dal 14,9 del 2019 al 31,3% nel 2021 (più che raddoppiati), calando al 23,8 nel 2022. Nei quadriennio 2019-2022 le aggressioni insieme solo verbali sono state il 65,9%, quelle insieme verbali e contro proprietà dell’Ausl lo 0,8, quelle solo contro proprietà l’1,2. quelle fisiche il 22,8, quelle fisiche e contro proprietà l’8,5. Chi aggredisce è il paziente nel 70,1 per cento dei casi, seguito da un familiare nel 21,9 %, l’1,) vede insieme paziente e familiare. C’è anche un 2,5 di casi in cui l’aggressore risulta essere l’operatore.