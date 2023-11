Operatorioperatrici fiscali per 730 e versamenti Imu

Teorema soc. coop. ricerca operatorioperatrici fiscali a tempo determinato per la campagna 2024 che si occuperanno di elaborazione di dichiarazioni dei redditi mod. 730 e calcolo dei versamenti IMU. È previsto un percorso formativo di 6 mesi. Il luogo di lavoro previsto potrà essere a Reggio Emilia eo in provincia. Contratto: Tempo determinato di 34 mesi a partire dai primi di aprile 2024. I requisiti minimi richiesti sono il possesso del diploma di ragioneria o analista contabile o maturità scientifica e conoscenze informatiche di base; oltre ad un’ottima conoscenza della lingua italiana. Indispensabile essere automuniti. Privacy: Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità al D.Lgs 1962003. É garantita la massima riservatezza e l’audizione personale con tutti i profili coerenti con quanto ricercato. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sullo svolgimento dell’attività lavorativa. Scadenza: 15122023.