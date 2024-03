"Operatrici assolte, precedente pericolosissimo"

Delusione. Amarezza. Rabbia. Non solo verso le operatrici e i loro difensori. Ma anche nei confronti del tribunale. Sono i sentimenti condensati nelle parole di Marcello Gigante, uno dei figli dell’anziano che fu ospitato nella casa di riposo di via Mandriolo a Correggio, secondo la Procura sottoposto a vessazioni dalle lavoratrici incaricate di accudirlo. Nel processo di primo grado, il pm Maria Rita Pantani aveva chiesto per sei operatrici sociosanitarie, accusate di maltrattamenti e violenza privata, condanne tra i 2 e i 6 anni e mezzo. Il giudice Francesca Piergallini le ha assolte tutte, ritenendo che gli ipotizzati abusi su Arduino Gigante, nato nel 1936 e venuto a mancare nel 2020, "non costituiscono reato" o "non sussistono": per leggere le motivazioni, bisognerà aspettare 90 giorni. Nel giugno 2019 un verdetto assolutorio era stato emesso nel rito abbreviato - gup Luca Ramponi - anche per la responsabile della struttura (accusata solo di omissione di controllo) e altre quattro operatrici: la sentenza è stata impugnata e ora si attende il verdetto in Appello; un altro ricorso della Procura si profila anche per la sentenza del rito ordinario. Dopo aver letto l’intervista rilasciata da Maria Di Francesco, una delle operatrici assolte nei giorni scorsi, Marcello Gigante, costituito parte civile insieme alla sorella Stefania, ha scritto una lettera che pubblichiamo integralmente.

"Abbiamo sbagliato tutti. Sì, veramente. Tutti quelli che hanno potuto vedere quei video e ascoltare si sono sbagliati, logicamente tranne coloro che partecipavano e i loro avvocati. È diventato tutto il contrario di tutto. I media, le tv, l’opinione pubblica, il Comune, l’Ausl e persino Coopselios che ha immediatamente spostato o licenziato chi appariva nei video, noi familiari. Persone qualunque che vedono immagini e sentono frasi del genere rivolte a un proprio familiare indifeso a letto, cosa possono pensare? Ah, scherzavano. Non è quello che sembra, ma altro... Sentire la frase: ‘Dagli delle medicine per farlo dormire tutta la vita’... E poi la stessa operatrice che dice: ‘No, volevo solo dire a quella del turno successivo che così dorme’. E poi: ‘Pensavo non capisse e lo insultavo perché eravamo solo due oss per 47 pazienti tutte le notti in una struttura a ferro di cavallo’. Ma su cosa si è basato questo processo? Su intercettazioni audio e video: più chiaro di così... Noi familiari siamo stati tacciati di egoismo per non voler trasferire nostro padre in un’altra struttura. Prima di parlare, esimi avvocati della difesa, informatevi per cortesia: abbiamo visitato diverse strutture che ci sono state proposte, ma per motivi di assistenza notturna e giornaliera non erano adeguate. Non erano i chilometri a preoccuparci. La cosa più importante è che questa sentenza di fatto autorizza qualsiasi operatrice demandata a dare assistenza a poter insultare e colpire un anziano inerme senza subire conseguenze. È stato creato un pericolosissimo precedente per la sicurezza delle persone fragili ricoverate nelle strutture. Per finire ringrazio di cuore il pm Maria Rita Pantani e l’Arma dei carabinieri per tutto quello che hanno fatto, sperando che serva per il futuro. Penso che una minaccia, un insulto o uno schiaffo siano sufficienti per stabilire colpe. Se hai scelto quel mestiere, fallo col cuore, altrimenti cambia lavoro: non sei adatta".