Operazione antidroga. Liberati Catellani e Gatta

E’ stata disposta la scarcerazione di Cesare Catellani, 51 anni, artigiano idraulico residente a Cadelbosco Sopra, arrestato nei giorni scorsi nell’ambito di un’operazione di Guardia di finanza e polizia di Stato per traffico di droga con base a Bibbiano. Catellani era stato indicato come un presunto corriere della droga. Il tribunale del Riesame di Bologna ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere anche per Daniele Gatta, 40enne romano, genero di Fabrizio Piscitelli, ‘Diabolik’: gli veniva contestato, nell’ambito della stessa operazione, un episodio risalente al 2021.

"Esprimiamo grande soddisfazione per la scarcerazione ancor più perché il nostro assistito è stato sbattuto in prima pagina e descritto come un ‘mostro’, con indebiti riferimenti alle sue parentele ed enfatizzando un ruolo criminale che non gli può essere attribuito in alcun modo"; dicono i legali di Gatta.

Cesare Catellani, che era difeso dall’avvocato Gianluca Vinci, si visto accogliere il ricorso dal giudice, il quale non avrebbe rilevato tra gli atti prove successiva ad un arresto avvenuto per un simile fatto nel 2021. Tra i suoi spostamenti monitorati all’epoca dalle forze dell’ordine, anche un viaggio avvenuto proprio nel febbraio 2021 con destinazione Orbassano, Torino. L’artigiano doveva raggiungere la località a bordo di un’Alfa Giulia a noleggio con contratto intestato a due albanesi. Il corriere doveva arrivare nel parcheggio di un supermercato, consegnare l’auto ai fornitori e attendere il loro ritorno con la vettura imbottita di droga, per poi ripartire alla volta dell’Emilia. Ma era seguito dalle forze dell’ordine. Nell’auto fermata lungo il percorso erano stati rinvenuti cinque chili di hashish.

Antonio Lecci