Operazione dei carabinieri del Nas sui food truck. Formiche vicine alla friggitrice: scatta la multa

Val d’Enza

I food truck sono diventati negli ultimi anni un fenomeno sempre più diffuso anche in Italia, trasformandosi da semplici furgoncini itineranti nelle fiere in vere e proprie cucine su ruote. Dopo il decesso questa estate di due persone per botulino in seguito al consumo di guacamole contaminato in una sagra, i carabinieri del Nas Parma hanno svolto una specifica operazione che ha portato ad emettere 7500 euro di sanzioni nei confronti di 11 esercenti itineranti. Scopo? Garantire sicurezza alimentare e prevenire intossicazioni legate a cattiva preparazione e conservazione dei cibi. In Val d’Enza, durante una manifestazione, un food truck è stato sanzionato: lo "chef" ha ricevuto una maxi multa da mille euro dopo che sono state scoperte "carenze igienico-sanitarie legate alla conservazione delle materie prime, rinvenute in contenitori termici sporchi e a diretto contatto con il pavimento". La versatilità è la forza dei food truck, ma ne è anche il rischio: si spostano facilmente e ormai animano ogni piazza, portando il cibo direttamente alle persone ma anche potenziali problemi. Così, in una festa in Val Baganza un commerciante si è pigliato una multa da mille euro e la diffida per carenze igieniche dopo che sono state scoperte formiche che banchettavano vicino alla friggitrice. In un altro caso la multa è stata di 2mila euro a causa della vendita di piadine scadute.