Operazione ’Last’, altri quattro indagati rimessi in libertà

Fermato all’aeroporto Marconi di Bologna il trentesimo indagato dell’operazione ‘Last’. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Un altro è stato rintracciato in zona stazione a Reggio. Le indagini, iniziate ad agosto 2021, hanno circoscritto un traffico di droga esteso dall’Emilia-Romagna al Nord Italia e fino alla Campania. Sono in tutto 38 le misure cautelari emesse lunedì scorso a carico di cittadini italiani e non. Per alcuni di loro le ricerche si fanno più complesse, essendo rientrati nei loro Paesi d’origine, ma non è il caso dell’arresto di mercoledì a Bologna. L’uomo, albanese, durante il blitz non era a casa (sequestrati qui due panetti di hashish) ed è rientrato dall’Albania in aereo. L’altro, un nigeriano, è stato rintracciato grazie alle telecamere di piazzale Marconi: fermato e portato in carcere a Reggio. Ieri sono proseguiti gli interrogatori di garanzia: su cinque, con l’ok dei pm Giulia Galfano e Denise Panoutsopoulos, il gip Andrea Rat ne ha rimessi in libertà quattro. Tra cui una donna e due uomini, difesi dall’avvocato Giuseppe Caldarola: "Hanno ammesso le responsabilità, collaborando", spiega il legale. Un’altra indagata che era ai domiciliari, è stata rimessa in libertà. La donna è difesa da Domenico Noris Bucchi: "Si è avvalsa della facoltà di non rispondere e abbiamo discusso delle esigenze cautelari".

g.ben.