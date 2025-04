Operazione ‘Pasqua Sicura’. Task force dei carabinieri. In campo circa 300 militari

Scatta l’operazione ‘Pasqua Sicura’ dei carabinieri che con 300 uomini presidieranno le strade di Reggio e provincia, nell imminente ponte festivo. In campo anche i militari forestali per prevenire reati ambientali e controllare soprattutto le aree delle montagna e rivierasche prese d’assalto per le ‘gite fuori porta’ o i pic-nic di Pasquetta.

Da una parte l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio e dall’altra l’auspicata collaborazione dei cittadini invitati a fungere da “vedette” e segnalare qualsiasi movimento sospetto. Un mix di “ingredienti” per una Pasqua all’insegna della sicurezza nella provincia reggiana. Ma non solo: grazie all’attività dei carabinieri forestali che vedranno l’impiego di apposite pattuglie per le emergenze ambientali e per controllare le arre più’ impervi della montagna e le zone rivierasche, eseguiranno vigilanza anche sulle aree boschive e campestri della provincia per prevenire incendi. Questo il senso dei controlli che, in aderenza alle linee d’indirizzo fornite in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto, Maria Rita Cocciufa, partiti già da ieri col dispiego sull’intero territorio provinciale di 60 pattuglie per oltre 120 carabinieri territoriali e forestali. Intensificazione del pattugliamento e del presidio sulle strade per garantire la giusta soglia di sicurezza, vigilanza attiva sui complessi industriali e nei centri storici per prevenire furti e scoraggiare azioni malavitose dei topi d’appartamento e di coloro che raggirano gli anziani, ispezioni nei locali pubblici per accertare le condizioni sanitarie ed evitare anche la somministrazione di alcolici a persone già “sature” e vigilanza sulle aree boschive e campestri per prevenire incendi. Questi i principali obiettivi dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia che sono certi potranno contare anche sui cittadini che non partiranno. A loro è rivolto l’invito a segnalare al 112 – anche in forma anonima – ogni circostanza sospetta che dovessero rilevare.