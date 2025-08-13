Operazione Rabbit a Guastalla, conigli nani lasciano la scuola

Guastalla (Reggio Emilia), 13 agosto 2025 - Operazione “Rabbit” alle scuole medie di Guastalla. I conigli nani ospitati da qualche tempo nel cortile interno della struttura scolastica sono stati sterilizzati e in buona parte trasferiti in un luogo ritenuto più idoneo e protetto, grazie a un'operazione che il Comune ha realizzato con l'Enpa di Reggio e l'associazione L'Oasi di Nina. I conigli, accuditi dal personale scolastico, avevano visto la loro popolazione aumentare a dismisura, rendendo lo spazio insufficiente con il pericolo, soprattutto per i cuccioli, di trasformarsi in prede per i gatti del quartiere. Il trasferimento dei conigli con indolo domestico è avvenuto con successo, con i dodici animali visitati e sterilizzati a carico della nostra associazione ad opera dell'ambulatorio Revelli di Bagnolo. Poi l'associazione L'Oasi di Nina, a San Girolamo a Guastalla, ha ritirato cinque cuccioli. Gli altri sette conigli, tra cuccioli e adulti, sono stati gestiti dalle volontarie Enpa di Guastalla, per le degenze post operatorie alle sterilizzazioni, trovando poi una casa idonea come collocazione definitiva.