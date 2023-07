Operazione ’Sisma’ Aggravante mafiosa, battaglia delle difese "Quel clan non esiste più"

di Alessandra Codeluppi

Due cittadini chiedono i danni a Giuseppe Todaro (foto), architetto di Reggiolo imputato nell’operazione ‘Sisma’, e si sono costituiti parte civile. Le difese hanno dato battaglia sull’aggravante mafiosa contestata dalla Dda di Brescia: "La cosca Dragone-Ciampà non esiste più", sostengono, chiedendo che il procedimento sia trasferito altrove. Sono queste le due principali novità emerse ieri dall’udienza preliminare aperta davanti al giudice Alessandro D’Altilia: al centro i fatti contestati a ventun persone - per le quali i pm Claudia Moregola e Francesco Prete hanno chiesto il rinvio a giudizio -, tra cui tredici residenti nella nostra provincia. Figura principale attorno a cui ruota l’inchiesta è il 36enne Giuseppe Todaro, fino al 2021 tecnico esterno incaricato della ricostruzione di edifici privati nei comuni mantovani colpiti dal terremoto del 2012: secondo gli inquirenti, avrebbe messo in piedi un sistema corruttivo per facilitare la concessione di contributi pubblici destinati al ripristino degli immobili. L’architetto è il nipote del boss della ‘ndrangheta di Cutro Antonio Dragone, che fu ucciso nel 2004 e a cui subentrò poi Nicolino Grande Aracri. Ora l’architetto si trova nel carcere ‘Opera’ di Milano, mentre il padre 61enne Raffaele Todaro, anch’egli imputato, è detenuto a Bologna. Per loro la Dda ha ampliato il ventaglio iniziale di accuse, contestando ai Todaro, e ad altri imputati, l’aggravante mafiosa "di aver agevolato la cosca Dragone-Ciampà". Ma le difese sostengono che quest’articolazione mafiosa non esista più dopo l’omicidio di Dragone e che quindi non possa esserci agevolazione della ‘ndrangheta: così hanno chiesto che l’udienza preliminare sia spostata dal tribunale di Brescia, competente per il reato 416 bis, alle altre città dove si sarebbero verificati i fatti, cioè Reggio, Mantova e Modena. Il pm Moregola si è opposta, dicendo che la cosca Dragone-Ciampà esiste, perché al boss ucciso sono subentrati altri e i collaboratori di giustizia sostengono che sia tuttora operativa. Sulle questioni preliminari il giudice si è riservato.

Due cittadini hanno poi chiesto inizialmente di costituirsi parte civile contro tutti gli imputati, sostenendo che vi sia un disegno criminale unico, volto ad avvantaggiare i Todaro e la ‘ndrangheta. Il gup ha però deciso di accogliere la loro domanda solo relativamente ai singoli episodi, in cui figura imputato l’architetto 36enne. Una è un’accusa di concussione verso un geometra, tutelato dall’avvocato Cristian Pasolini, che doveva occuparsi della ristrutturazione di un immobile a Villa Poma: l’architetto Todaro lo avrebbe costretto a costretto a conferire l’appalto a ditte ricondotte a lui e al padre Raffaele, prima alla Cooperativa edile Gonzaga e poi alla Bondeno srl, "procurandosi un ingiusto profitto di 190mila euro, oggetto di contributi pubblici". Trapela che il geometra, sentito a sommarie informazioni testimoniali, ha riferito che Giuseppe Todaro avrebbe fatto velati riferimenti a suo figlio, allora bambino, lasciando intendere di sapere come trovarlo. L’altro è un cittadino al centro di una presunta estorsione di denaro, avvenuta tra Suzzara e Reggiolo: dopo che il Comune di Gonzaga aveva sospeso la pratica, l’architetto avrebbe preteso soldi minacciando la perdita del contributo pubblico. In questa vicenda la parte civile è seguita dall’avvocato Claudio Terzi, che fu sindaco di Gonzaga all’epoca del terremoto.