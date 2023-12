Operazione Sisma, condannati i sette imputati

Sono stati condannati i sette imputati che, nell’ambito dell’operazione ‘Sisma’, hanno scelto il rito abbreviato. Per tutti il giudice dell’udienza preliminare di Brescia ha fatto cadere l’aggravante mafiosa di avere agevolato la cosca di ‘ndrangheta Dragone-Ciampà. La figura-chiave dell’inchiesta è Giuseppe Todaro, residente a Reggiolo: lui, architetto, è il nipote del boss Antonio Dragone, che nel 2004 fu freddato a Cutro. Ieri il 37enne è stato condannato a 6 anni, 4 mesi e 10 giorni, a fronte della richiesta dei pm della Dda di Brescia di 14 anni. Il 37enne è accusato di condotte illecite per facilitare la concessione di contributi pubblici per il ripristino degli immobili privati nei comuni mantovani che subirono il terremoto del 2012. Secondo la Dda, il denaro sarebbe stato poi reimpiegato nelle attività della cosca Dragone-Ciampà. Ma, dopo una prima bocciatura da parte del Riesame, anche ieri l’aggravante 416 bis è stata di nuovo fatta decadere. Il padre Raffaele Todaro è stato condannato a 5 anni, 7 mesi e 10 giorni (i pm avevano chiesto 9 anni). Genitore e figlio sono stati riconosciuti responsabili di concussione e fatture per operazioni inesistenti; il 37enne di corruzione, estorsione e abuso d’ufficio. Todaro junior è stato assolto da un’accusa di falso. Insieme al padre è stato assolto anche da una vicenda di fatture contestate. Giuseppe Todaro era accusato anche di due estorsioni, ieri entrambe riqualificate in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nel caso di un pensionato costituito parte civile non era stata presentata la querela, per cui il reato non è più procedibile: è caduta la richiesta danni. Mentre Todaro è stato condannato a risarcire un’altra parte civile: il 37enne avrebbe costretto un geometra a conferire l’appalto per ricostruire un edificio a Villa Poma (Mn) a ditte ricondotte alla famiglia Todaro. "Sono moderatamente soddisfatto – dichiara Giuseppe Migale Ranieri, uno degli avvocati del pool difensivo dei Todaro –. I fatti erano stati enfatizzati in modo esponenziale: è importante che sia stato negato qualsiasi legame con la mafia, come i giudici hanno sancito per la seconda volta. Aspettiamo le motivazioni per capire perché non siano state riconosciute le attenuanti generiche e capire come si è arrivati alla condanna su alcuni reati". Sono state disposte anche ingenti confische sulla società di famiglia ‘Bondeno’ e a carico del 37enne. Ecco le altre condanne: per Enrico Ferretti (1975), di Guastalla, ex consulente finanziario, 1 anno e 6 mesi, pena sospesa; Antonio Durante (1958), Reggio, 1 anno e 6 mesi, pena sospesa; Alfonso Durante (1989), Castelnovo Sotto, 2 anni; Giuseppe Ruggiero (1962), Suzzara, 4 mesi; Claudio Pasotti (1971), Brescia, 1 anno e 10 mesi. Per gli altri imputati, disposto il non luogo a procedere per Luciano Bellesia (1964), Reggiolo; Francesco Stirparo (1990), Reggiolo; Giuseppe Stirparo (1967), Reggiolo. Tutti gli altri rinviati a giudizio.