Operazione Sisma, già caduta l’aggravante mafiosa

di Alessandra Codeluppi

Non c’è la ‘ndrangheta a fare da sfondo agli illeciti ipotizzati nell’operazione Sisma, l’indagine sulle tangenti per la ricostruzione post terremoto 2012 nei comuni mantovani. È la conclusione a cui è giunto il tribunale del Riesame, che ha eliminato l’aggravante dell’agevolazione mafiosa dai reati formulati dalla Dda di Brescia. L’aggravante 416 bis è stata esclusa anche per la figura-chiave dell’inchiesta: Giuseppe Todaro, architetto di Reggiolo accusato di corruzione e concussione, e anche per il padre Raffaele Todaro, rispettivamente nipote e genero del boss di Cutro Antonio Dragone, ucciso nel 2004. Per loro il ricorso è stato presentato dagli avvocati Giuseppe Migale Ranieri e Vito Alessandro Pellegrino. Il Riesame di Brescia ha confermato per padre e figlio la custodia cautelare in carcere. A cascata, l’aggravante di aver favorito la cosca Dragone, è stata eliminata per tutti gli altri. Compreso il consulente finanziario di Guastalla Enrico Ferretti, indagato per due episodi di intestazione fittizia di conti bancari di società ritenute riconducibili ai Todaro. Per lui il tribunale della Libertà ha alleggerito la misura: ora è sottoposto all’obbligo di firma. "Sono soddisfatto per l’esclusione dell’aggravante 416 bis: Ferretti ha sempre sostenuto di non aver mai avuto contatti con clan di ‘ndrangheta. Pure i Todaro si sono staccati dalle loro origini mafiose, sono lavoratori. La vicenda si è totalmente ridimensionata - commenta l’avvocato Vittorio Tria -. Ora ci difenderemo nel merito: il mio assistito è certo di aver agito in buona fede". Disposta la scarcerazione per Felice D’Errico, di Mirandola, e Giuseppe Di Fraia, ora ai domiciliari (dove si trova anche Rossano Genta). Per Monica Bianchini e Antonio Guerriero è stata decisa la liberazione. "L’ipotesi della mafia non ha retto - commenta l’avvocato Luca Andrea Brezigar, difensore di D’Errico -. Le accuse formulate nulla hanno a che vedere con la ‘ndrangheta". È stata dichiarata l’incompetenza di Brescia a favore delle Procure di Reggio e Mantova.