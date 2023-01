Operazione Sisma, Poggio pronto a costituirsi

"Queste indagini devono servire a far capire ai mafiosi che questa non può essere per loro terra di conquista, e non a permettere a qualcuno di gettare un’ombra sull’immagine del nostro paese, che sarò pronto a difendere in ogni sede, eventualmente anche nel processo costituendo il Comune come parte civile". È quanto preanuncia in un post su Facebook Fabio Zacchi, sindaco di Poggio Rusco, uno dei paesi mantovani toccati dall’operazione ‘Sisma’ della Dda di Brescia, che vede tra gli arrestati tre reggiani. Si tratta di Giuseppe Todaro, nipote del boss di Cutro Antonio Dragone (ucciso nel 2004), 36enne residente a Reggiolo. Lui, architetto, in qualità di tecnico aggiuntivo esterno per i Comuni mantovani del cratere sismico, si occupava dell’istruttoria delle istanze di contributo regionale per la ristrutturazione di immobili privati danneggiati dal terremoto del 2012: deve rispondere di corruzione e concussione con l’aggravante mafiosa. Gli imprenditori, così come i beneficiari dei finanziamenti, gli avrebbero versato tangenti per garantirsi la trattazione della propria pratica prima di altre e con aumenti dell’importo del contributo pubblico a fondo perduto."Il tecnico istruttore (cioè Giuseppe Todaro, ndr) - scrive il sindaco di Poggio Rusco - era stato assunto a tempo determinato dopo regolare concorso espletato dal Comune di Gonzaga e dopo essere stato assegnato al nostro gruppo di lavoro con estrazione. La sua sede di lavoro era a Villa Poma". Pure gli altri sindaci dei paesi toccati dal sistema illecito, ovvero Alberto Borsari di Borgo Mantovano, Arnaldo Marchetti di Magnacavallo e Mirco Bortesi di Sermide e Felonica, stanno valutando la costituzione di parte civile.

al.cod.