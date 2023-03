Operazione strade sicure nella Bassa Controlli notturni su oltre 100 auto

Una notte di controlli con tre equipaggi della polizia locale della Bassa Reggiana impegnati (nella foto) in un servizio coordinato per la prevenzione degli incidenti stradali. Nella notte tra sabato e domenica gli operatori di polizia hanno effettuato posti di blocco sulle principali arterie viarie della Bassa, fermando e svolgendo accertamenti su un centinaio di veicoli e su oltre cento persone. Tutti i conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest. Un trentenne residente nel Mantovano è stato trovato positivo all’etilometro, ritrovandosi con la sospensione della patente in attesa di ulteriori disposizioni della competente autorità giudiziaria. Diverse le infrazioni al codice della strada che sono state rilevate dagli agenti: nessuna di queste risulta di particolare gravità. Una vettura è stata perquisita a fondo dopo che sono emersi precedenti per droga per gli occupanti. Il controllo non risulta aver fatto emergere presenza di sostanze stupefacenti sulla vettura o in possesso il quel momento delle persone oggetto dell’accertamento.