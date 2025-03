Operazione Ten, il plauso del Siulp: "Il Governo premi questo impegno"

Il Siulp di Reggio Emilia esprime il suo più vivo compiacimento per l’eccezionale risultato conseguito dalla squadra mobile reggiana con l’operazione Ten. "A dieci anni dal maxiprocesso Aemilia, questa operazione ha inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta, disarticolando una pericolosa cosca con ingente disponibilità di armi radicata nel nostro territorio – si legge in una nota –. Questo successo non è che l’ultimo di una serie di brillanti operazioni, come Billions, Grimilde e Perseverance, che hanno visto la squadra mobile di Reggio protagonista nella lotta alla criminalità organizzata". "Per questo – conclude il Siulp – ci aspettiamo da parte del Governo maggiori risorse per la lotta alla criminalità organizzata, sia in termini di personale che di mezzi, di adeguate tutele per i lavoratori della polizia, esposti a rischi elevati".

Sono iniziati ieri a Bologna gli interrogatori di garanzia per le persone raggiunte da misura cautelare del carcere nell’operazione Ten: davanti al gip Alberto Ziroldi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giuseppe Migale Ranieri (1978) di Cutro, difeso dall’omonimo avvocato Giuseppe Migale Ranieri; Giuseppe Arabia (1966) di Reggio e Nicola Arabia (1985) di Bibbiano, assistiti dall’avvocato Mattia Fontanesi. In tribunale anche Salvatore Spagnolo (1991) di Cutro, tutelato dall’avvocato Federico De Belvis: fu trovato nel 2020 con un’ingente partita di armi rubate a un collezionista di Montecchio, fatto per il quale ebbe una condanna a 4 anni.