Operazione Tombola, la cerimonia: "Lottarono uniti per la democrazia"

"È doveroso essere qui oggi per mantenere viva la memoria del sacrificio e del coraggio di chi ha combattuto in nome della libertà e dell’autodeterminazione dei popoli contro la dittatura nazista". Con queste parole ieri mattina il presidente della Regione Michele de Pascale è intervenuto alla cerimonia per l’80esimo anniversario del fatto d’armi di Villa Rossi e Villa Calvi, noto anche come Operazione Tombola. Le celebrazioni si sono trasferite a causa del maltempo nella sala Maramotti. La sindaca di Albinea Roberta Ibattici ha sottolineato che a "Villa Rossi italiani, britannici, russi e disertori tedeschi combatterono uniti per la democrazia e lo fecero per tornare a respirare aria pulita. Lo fecero per il desiderio di poter costruire insieme un mondo migliore, più libero, più giusto".

È stata ricordata l’eroica offensiva condotta da 100 uomini contro il comando tedesco, di stanza nelle due ville a Botteghe, compiuta nella notte tra il 26 e 27 marzo 1945 dai paracadutisti britannici insieme ai partigiani italiani della Brigata Garibaldi e ai partigiani russi. L’azione partigiana, camuffata da attacco alleato grazie al suono di una cornamusa dello scozzese David Kirkpatrick, evitò le rappresaglie tedesche sulla popolazione. Si è iniziato con la deposizione di due corone di fronte al monumento in piazza a Botteghe e altre due alla lapide su Villa Rossi che ricorda i tre parà britannici morti nell’assalto.

Il corteo si è poi spostato in sala Maramotti dove, di fronte a circa 200 persone, un gruppo di studenti delle scuole secondarie di Albinea e Borzano ha proposto alcune riflessioni sulla pace e Resistenza. Ha preso la parola il primo cittadino del distretto berlinese di Treptow-Kopenick Oliver Igel con cui Albinea è gemellato. In sala era presente Libero Bonini, il partigiano James che partecipò all’operazione Tombola. Il presidente de Pascale ha rimarcato che in "momenti come questo rinnoviamo la memoria e il valore della Resistenza, la capacità di ribellarsi come individui in nome dell’interesse collettivo e di stare dalla parte giusta della storia come scelsero di fare i cinque soldati tedeschi fucilati qui. Dobbiamo saper reagire all’indifferenza e ai soprusi opporre la ragione alla barbarie".

