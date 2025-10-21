Opere permanenti collocate in luoghi simbolo

Nasce dall’incontro con la comunità ‘Nuêter-Costellazioni nelle Terre Matildiche’, progetto dell’artista Ilaria Turba che si inaugura venerdì e sabato in tre territori della nostra provincia, concludendo la seconda edizione di ‘Sconfinamenti’, iniziativa che crea rete e valorizza prima collina reggiana e sentieri matildici. Curato da Daniele De Luigi, il progetto d’arte pubblica è promosso dai comuni di Albinea, Canossa e Quattro Castella, con il contributo della Regione, e vedrà la collocazione di tre opere, in modo permanente, in altrettanti luoghi simbolo: ad Albinea, a Villa Tarabini, XVII secolo, in via di riqualificazione come polo culturale (inaugurazione, venerdì alle 17.30); a Puianello, nella Casa del Mezzadro, accanto alla chiesa Santa Maria della Mucciatella (apertura sabato alle 10.30); a Canossa, al centro sociale autogestito di Borzano (inaugurazione sabato alle 14.30).

Artista che intreccia sperimentazione visiva e scienze sociali, Turba "ha lavorato attraverso un lungo percorso partecipato, in residenza, incontrando persone e associazioni – spiega De Luigi – dalle quali si è fatta raccontare identità, socialità e storia centenaria del luogo e dove ha raccolto fotografie d’archivio. Ne è nato un progetto illuminato, che funziona proprio in virtù del coinvolgimento gioioso delle persone". A Borzano, l’artista aveva riunito in estate gli abitanti e il pubblico per guardare tutti insieme le fotografie raccolte, invitandoli infine a selezionarne delle porzioni circolari destinate a entrare nell’opera finale. Alcune decine di fotografie sono state stampate dall’artista con una particolare tecnica incisoria manuale in ottone, dopodiché i dischi dorati verranno installati in forma di costellazione sui muri dei luoghi prescelti, andando a costituire tre opere sorelle, simili tra loro eppure uniche, fortemente legate all’identità collettiva di ciascuna delle tre comunità.

"Ilaria Turba ha anche creato una serie di album che raccolgono 350 immagini, tratte da un totale di 60.000 dell’intero processo artistico - continua il curatore - Accanto alle immagini le persone hanno scritto racconti, ricordi e commenti, un importante lascito di memorie degli abitanti, destinato alle generazioni future. L’opera finale, Nuêter (Noi), il cui titolo è frutto di un mio suggerimento, è nata proprio da un momento cruciale di partecipazione". Momento che proseguirà in chi guarda, poiché i cerchi in ottone – per volere dell’artista – sono leggermente specchianti, per riflettere il volto del pubblico che incontrerà l’opera, come "cannocchiali verso il passato", osserva Roberta Ibattici, sindaca di Albinea. In primo piano, la voglia di mettersi in gioco di tantissime persone, realizzando un’opera che potranno sentire propria.

Lara Maria Ferrari