Opere pubbliche a Reggio Emilia, Biblioteca ragazzi, ludoteca e parco giochi in arrivo

Al via serie di opere pubbliche attese; lo annunciano il sindaco Fausto Torelli e l’assessore Giancarlo Ghirelli. Nell’ala sud dell’ex macello comunale si è aperto il cantiere della Biblioteca ragazzi e della ludoteca; i lavori dureranno 6-8 mesi e avranno un costo di 1,5 milioni (in parte coperti con contributo regionale). In via Landini finalmente si sta riallestendo il parco giochi (costo 60mila euro) con nuovi arredi. Infine il Comune ha firmato un accordo con Enel X per l’installazione nel parcheggio della Coop di 4 nuove postazioni di ricarica "fast" per veicoli elettrici; una delle colonnine è dedicata ai mezzi per disabili. In questo contesto, sarà potenziata la cabina di distribuzione elettrica in modo da superare i cali di potenza segnalati da tempo dagli abitanti del quartiere.