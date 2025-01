Opere pubbliche, il maxi piano. Reggio si ‘cura’ con 152 milioni

Il sindaco Marco Massari e il vice sindaco, con delega ai lavori pubblici, Lanfranco De Franco ieri hanno presentato il piano triennale delle opere sulle quali l’amministrazione comunale ha deciso di investire. Sicurezza stradale, mobilità sostenibile, spazi pubblici più accoglienti e sicuri sono le priorità che il Comune di Reggio si è dato e intende realizzare nei prossimi tre anni. Il Piano degli investimenti riguarda il periodo 2025-27, vale 152,6 milioni di euro e andrà in discussione nei prossimi giorni in consiglio comunale. "Col Piano che presentiamo oggi - ha spiegato il sindaco Marco Massari - vogliamo entrare nel dettaglio del bilancio previsionale, mettendo in evidenza alcune delle opere più significative che connoteranno i prossimi anni". Lanfranco de Franco ha poi aggiunto:" Si è trattato di un lavoro a cui hanno collaborato anche i rappresentanti delle consulte sul territorio, che hanno contribuito a definire l’ordine di priorità delle scelte dell’amministrazione".

I FINANZIAMENTI

Gli investimenti programmati dal piano 2025-27 ammontano appunto a 152,6 milioni di euro. Nello stesso triennio, si prevedono entrate per investimenti pari a 108,3 milioni di euro, di cui il 25,5% da contributi, il 21,2% da risorse proprie, il 5,8% da avanzo Fondo vincolato e il 47% da indebitamento. È previsto un incremento del cofinanziamento comunale per i progetti Pnrr, che dal 2025 richiederà un impegno complessivo (cofinanziamento di Pnrr e Comune) di 110.271.530 milioni di euro, di cui 21.269.879 milioni di euro (19,29%) da parte del Comune. L’impegno del Comune aumenterà di ulteriori 2,62 milioni (più 14,05%) rispetto al 2024.

LE OPERE E GLI IMPEGNI

Tra i lavori in programma ci sarà la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego, per cui sono stati stanziati oltre 3,2 milioni di euro. Valgono invece oltre 11 milioni di euro le manutenzioni degli edifici, mentre per la manutenzione dello spazio pubblico, compresa l’asfaltatura delle strade, sono stati stanziati oltre 14,6 milioni di euro per i tre anni. Grande attenzione riguarderà i ponti cittadini, che verranno riqualificati con un impegno di oltre 2,6 milioni di euro. Risorse anche per il miglioramento della viabilità. Rientrano in questi obiettivi, la messa in sicurezza e la realizzazione delle nuove ciclabili in via Guittone d’Arezzo (460mila euro). Entro un paio di mesi dovrebbe poi partire il bando per i lavori della costruzione del secondo stralcio della tangenziale Due Maestà-Fogliano. Oltre 4,8 milioni di euro andranno per la dotazione di risorse per l’interramento dei due passaggi pedonali di via Hiroshima. Nello stesso quadrante di città, verrà completata la Bretella di parco Ottavi, con 720mila euro di investimento. Per quanto riguarda il ‘pacchetto casa’, procede la riqualificazione edilizia in via Turri e via Paradisi, che vale oltre 26 milioni di euro, a cui vanno sommati gli oltre 1,3 milioni di euro della riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Sono stati stanziati 800mila euro in più per la realizzazione della nuova sede della Polizia locale in viale IV Novembre 7, intervento da qualche giorno avviato. Mentre vale 750mila euro il progetto ‘City play plan’ sulla sistemazione delle Aree gioco nei parchi cittadini.