"Opere pubbliche, troppi errori"

Ci sono anche le opere pubbliche, nel bilancio generale che riguarda gli ultimi dodici mesi a Novellara, a dividere i pareri in consiglio comunale. Il resoconto definito "soddisfacente", emerso dall’amministrazione comunale, non coincide affatto con il giudizio dei consiglieri di Novellara Democratica Civica. Alle dichiarazioni ’celebrative’ arrivate nei giorni scorsi dal municipio, infatti, rispondono i consiglieri guidati da Alessandro Cagossi.

Si parte dalla mensa scolastica che, secondo le opposizioni, avrebbe dimensioni doppie rispetto alle necessità reali, per un costo di due milioni e mezzo di euro. Inoltre, i consiglieri si chiedono "perché servire pasti su due turni di circa 150 alunni ciascuno quando il refettorio ha capienza per trecento posti?".

Vengono poi chieste spiegazioni anche sulle dimissioni della responsabile dell’ufficio tecnico, incaricata da maggio con contratto fiduciario dopo il lungo periodo di dirigenza del suo predecessore, iniziato addirittura alla fine degli anni Novanta. E poi la spesa di 360 mila euro per opere di muntenzione della piscina, "ma con liste d’attesa di famiglie novellaresi che non trovano posto per i corsi di nuoto". In questo senso, Novellara Democratica Civica ha annunciato una mozione per favorire proprio le famiglie locali in queste graduatorie, "visti i costi che sostengono attraverso le spese del Comune".

Forti contestazioni arrivano anche sulle scelte della nuova viabilità di via Veneto, via Penelli e via Marchi, oltretutto "per progetti che risalgono a una quindicina d’anni fa". I lavori sulle palestre, inoltre, non sembrano risolvere il problema della carenza di un vero e proprio palasport. "E il cantiere per il miglioramento antisismico delle scuole medie sta causando disagi agli studenti per la convivenza con i lavori", aggiungono dalle opposizioni.

Contestazioni arrivano pure sulla gestione dei lavori alla scuola d’infanzia Arcobaleno, fino a tornare ancora una volta al tema tangenziale: Novellara Democratica Civica contesta la suddivisione in due lotti del progetto per gli ultimi 700 metri di strada. Una decisione giudicata "irragionevole per la modesta entità dei lavori da eseguire".

Antonio Lecci